Олег Гончар

Бостон Селтикс совершил громкий обмен, отправив 35-летнего защитника Джру Холидея в Портленд Трэйл Блэйзерс.

В рамках сделки Селтикс получат 25-летнего разыгрывающего Анферни Саймонса и два пика второго раунда драфта, сообщает ESPN.

В сезоне 2024/25 Холидей набирал в среднем 11,1 очка, 4,3 подбора и 3,9 передачи за 30 минут на паркете, оставаясь ключевым игроком в защите Бостона.

В то время как Саймонс набирал 19,3 очка и 4,8 передачи за 33 минуты, став одним из лидеров Портленда в атаке.

Интересно, что в 2023 году Холидей уже был частью обмена с Портлендом в рамках сделки по Дэмиану Лилларду в Милуоки Бакс, но через несколько дней Селтикс выкупили его за пакет активов.

Теперь ветеран возвращается к Блэйзерс, а Бостон делает ставку на более молодого и атакующего Саймонса, который может усилить заднюю линию.