Бродский – единственный кандидат на должность президента ФБУ
Бродский и Волков стали членами НОК
Баскетбол будет представлен в комитете
Михаил Бродский
На Генассамблее Национального олимпийского комитета глава Федерации баскетбола Михаил Бродский и легенда украинского баскетбола Александр Волков были утверждены членами НОК.
Всего были утверждены 168 членов НОК, срок полномочий которых сплывет в 2026 году.
Напомним, в результате голосования новым главой НОК стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Одним из вице-президентов утвержден Андрей Шевченко.
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