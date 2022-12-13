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«Бруклин» разобрался с «Вашингтоном», «Сан-Антонио» минимально обыграл «Кливленд»

«Оклахома» не сумела одолеть «Даллас»
Баскетбол НБА
13 декабря 08:22
«Бруклин» разобрался с «Вашингтоном», «Сан-Антонио» минимально обыграл «Кливленд»
«Вашингтон» – «Бруклин» / Фото - Getty Images
НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Бруклин» 100:112 (25:29, 30:33, 28:32, 17:18)




«Индиана» – «Майами» 82:87 (19:26, 23:21, 22:20, 18:20)

«Мемфис» – «Атланта» 128:103 (35:29, 27:22, 40:25, 26:27)

«Даллас» – «Оклахома-Сити» 121:114 (23:28, 43:24, 31:38, 24:24)




«Сан-Антонио» – «Кливленд» 112:111 (29:27, 36:22, 27:29, 20:33)




«Портленд» – «Миннесота» 133:112 (33:27, 37:32, 36:25, 27:28)

«Клипперс» – «Бостон» 113:93 (29:25, 27:22, 32:25, 25:21)
Владимир Кириченко
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Теги

Регулярный чемпионат (НБА) Результаты (НБА)

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