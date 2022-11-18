«Будивельник» обыграл «Киев-Баскет» в матче лидеров Суперлиги
«Будивельник» выиграл дебютный матч в Балканской лиге
Самым результативным игроком встречи стал игрок киевлян Арчи Гудвин
«Будивельник» / Фото - ФБУКиевский «Будивельник» провел очередной матч в Балканской лиге.
Столичный клуб со счетом 89:62 обыграл «Башкими» из Косово.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник киевлян Арчи Гудвин – 22 очка.
Балканская лига
«Башкими» – «Будивельник» 62:89 (13:27, 12:25, 18:21, 19:16)
«Будивельник»: Гудвин (22), Тыртышник (15), Грант (12)
Отметим, что для команды Валерия Плеханова эта победа стала дебютной на этом турнире. В первом туре «Будивельник» уступил «Пее» (71:81).
Ранее «Будивельник» провел первый в истории матч в Северной Европейской баскетбольной лиге.
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