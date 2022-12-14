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«Будивельник» проиграл в первом матче второго раунда Кубка Европы FIBA

Киевляне уступили «Хапоэлю Хайфа»
Баскетбол Еврокубки
14 декабря 21:05
«Будивельник» проиграл в первом матче второго раунда Кубка Европы FIBA
Фото: FIBA

«Будивельник» провел первый матч второго раунда Кубка Европы FIBA, в котором встретился с «Хапоэлем Хайфа».

Киевляне провалили третий сет, что и стало решающим по определению победителя встречи. Самым результативным игроком игры стал новичок «Будивельника» Трой Франклин (21 очко).

Кубок Европы FIBA. Второй раунд

«Хапоэль Хайфа» – «Будивельник» 81:71 (21:23, 17:12, 25:8, 18:28)

Олег Шумейко-младший
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