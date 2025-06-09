Бывший игрок Донецка Вуле Авдалович возглавил бывшую команду Николы Йокича

Олег Гончар

Бывший игрок баскетбольного клуба Донецк Вуле Авдалович стал новым главным тренером сербской Меги Баскет, заменив Марка Барича, который руководил командой последние три сезона. Об этом сообщили на официальном сайте клуба, сообщил портал basket.com.ua.

43-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2015 году. С 2017 по 2022 год он входил в тренерский штаб Меги, а последние три года работал с Белградом, демонстрируя прогресс в работе с молодыми талантами.

Как игрок, Авдалович выступал за Партизан, Валенсию, Аликанте, Шоле, Донецк и Альбу Берлин. В составе Донецка он стал чемпионом Украины сезона 2011/12 гг.