Олег Гончар

Чикаго Буллз и главный тренер Билли Донован договорились о новом многолетнем контракте. Об этом сообщил инсайдер Шемс Чарания.

Переговоры о продлении контракта начались в конце сезона 2024/25.

60-летний Донован возглавляет Чикаго Буллз с 2020 года. За пять сезонов команда одержала 195 побед и потерпела 205 поражений, лишь однажды выйдя в плей-офф в 2021/22, где в первом раунде уступила Милуоки Бакс со счетом 1:4.

До Чикаго Буллз Донован пять лет тренировал Оклахома-Сити Тандер (2015–2020), ежегодно выводя команду в плей-офф, но лишь один раз достигнув финала Западной конференции в 2016 году. Ранее, в 2006 и 2007 годах, он привел университетскую команду Флорида Гейторз к чемпионским титулам NCAA.