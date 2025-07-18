Олег Гончар

Защитник Дэмиан Лиллард возвращается в Портленд Трейл Блэйзерс, заключив с родным клубом трехлетний контракт на 42 млн долларов, сообщил в Twitter инсайдер Шемс Чарания.

Соглашение включает опцию игрока на сезон 2027/28 и право вето на трейд.

Лиллард, которого Портленд выбрал под шестым номером на драфте-2012, выступал за команду до 2023 года, сыграв 769 матчей и набрав 19 376 очков. В сентябре 2023-го его обменяли в Милуоки Бакс в трехсторонней сделке с участием Финикса.

В июле 2025-го Бакс отчислили игрока после тяжелой травмы, распределив 113 млн по его контракту на пять лет, и подписали Майлза Тернера.

Чарания отметил, что Лиллард использует сезон 2025/26 для восстановления после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в апреле. Возвращение в Портленд, где живут его семья и дети, стало ключевым фактором. Лиллард отклонил предложения от команд-претендентов на минимальные контракты.

В сезоне 2024/25 35-летний защитник набирал в среднем 24.9 очка, 4.7 подбора и 7.1 передачи за матч.