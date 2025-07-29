Олег Гончар

Защитник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич появился на обложке журнала Men’s Health, журналистам которого рассказал о трансформации своего тела в межсезонье.

Словенец, который еще в матчах за Даллас Маверикс выделялся своим лишним весом, месяц тренировался так, чтобы его избавиться.

По плану личного тренера Дончич на месяц отказался от баскетбола, сосредоточившись на общей физической подготовке, включая падел-теннис и пиклбол.

После возвращения на площадку он почувствовал значительные изменения. Лука отметил, что его тело выглядит лучше, а сам он чувствует себя отдохнувшим и мотивированным.

Этим летом, при поддержке своей команды, он сделал важный шаг к улучшению физической формы, но подчеркнул, что не планирует останавливаться.

Дончич подчеркнул важность сна, ухода за телом и стремления стать лучшей версией себя. Его цель — поддерживать прогресс, чтобы выйти на новый уровень в следующем сезоне НБА.

Напомним, ранее Дончич согласился на космический контракт с Лейкерс.