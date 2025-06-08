Джей-Зи поставил $1 млн на победу Оклахомы в финале НБА.

В случае выигрыша ставка принесет рэперу более $3 млн

около 2 часов назад

Jay-Z
Джей-Зи
Олег Гончар

Олег Гончар

Американский рэпер Jay-Z сделал ставку в $1 млн на победу Оклахома-Сити Тандер над Индиана Пэйсерс в финале НБА, сообщает TMZ Sports.

Рэпер и продюсер верит, что Оклахома завершит серию за пять матчей.

Отметим, что пари заключено через Fanatics Sportsbook, которую возглавляет друг рэпера Майкл Рубин.

В случае успеха Jay-Z получит $3,3 млн, включая $2,3 млн чистой прибыли.

Финал начался с победы Индианы (111:110) в первом матче.

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