Джей-Зи поставил $1 млн на победу Оклахомы в финале НБА.
В случае выигрыша ставка принесет рэперу более $3 млн
около 2 часов назад
Джей-Зи
Американский рэпер Jay-Z сделал ставку в $1 млн на победу Оклахома-Сити Тандер над Индиана Пэйсерс в финале НБА, сообщает TMZ Sports.
Рэпер и продюсер верит, что Оклахома завершит серию за пять матчей.
Отметим, что пари заключено через Fanatics Sportsbook, которую возглавляет друг рэпера Майкл Рубин.
В случае успеха Jay-Z получит $3,3 млн, включая $2,3 млн чистой прибыли.
Финал начался с победы Индианы (111:110) в первом матче.