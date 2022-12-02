Евролига оштрафовала «Анадолу Эфес» за дополнительные тренировки
Евролига. «Эфес» разобрался с «Олимпиакосом», «Баскония» не оставила шансов «Милану»
«Партизан» в овертайме уступил «Валенсии»
«Баскония» – «Милан» / Фото - eurohoops.netЕвролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
«Анадолу Эфес» – «Олимпиакос» 82:71 (13:18, 20:23, 19:12, 30:18)
«Альба» – «Барселона» 86:88 (19:30, 27:15, 11:26, 29:17)
АСВЕЛ – «Монако» 75:84 (20:20, 25:25, 15:15, 15:24)
«Баскония» – «Милан» 78:62 (24:9, 14:18, 16:18, 24:17)
«Партизан» – «Валенсия» 96:100 OT (21:21, 22:16, 21:23, 20:24, 12:16)
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