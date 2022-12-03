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Текбол. Чемпионат мира. Германия

Евролига. «Реал» без проблем разобрался с «Фенербахче», «Маккаби» не смог одолеть «Баварию»

«Панатинаикос» не оставил шансов «Жальгирису»
Баскетбол Еврокубки
07:22
Евролига. «Реал» без проблем разобрался с «Фенербахче», «Маккаби» не смог одолеть «Баварию»
«Фенербахче» – «Реал» / Фото - ntv.com.tr
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур

«Црвена Звезда» – «Виртус» 83:74 (17:23, 25:18, 25:14, 16:19)




«Фенербахче» – «Реал» 71:85 (16:25, 18:21, 20:22, 17:17)




«Жальгирис» – «Панатинаикос» 67:81 (13:27, 15:17, 25:16, 14:21)




«Бавария» –  «Маккаби» 98:89 (26:24, 24:20, 23:23, 25:22)


Владимир Кириченко
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Результаты (Евролига) Евролига

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