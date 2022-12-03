Евролига. «Эфес» разобрался с «Олимпиакосом», «Баскония» не оставила шансов «Милану»
Евролига. «Реал» без проблем разобрался с «Фенербахче», «Маккаби» не смог одолеть «Баварию»
«Панатинаикос» не оставил шансов «Жальгирису»
«Фенербахче» – «Реал» / Фото - ntv.com.trЕвролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
«Црвена Звезда» – «Виртус» 83:74 (17:23, 25:18, 25:14, 16:19)
«Фенербахче» – «Реал» 71:85 (16:25, 18:21, 20:22, 17:17)
«Жальгирис» – «Панатинаикос» 67:81 (13:27, 15:17, 25:16, 14:21)
«Бавария» – «Маккаби» 98:89 (26:24, 24:20, 23:23, 25:22)
Комментарии 0