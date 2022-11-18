Евролига. «Панатинаикос» дома не оставил шансов «Басконии»
Евролига. Поражения «Барселоны» и «Баварии», «Виртус» разгромил «Валенсию»
«Реал» победил «Альбу»
Фото: twitter.com/VirtusSegafredo
Евролига. Регулярный чемпионат
«Анадолу Эфес» – «Барселона» 96:86 (16:22, 29:19, 21:16, 30:29)
«Црвена Звезда» – LDLC АСВЕЛ 71:67 (17:14, 21:9, 16:30, 17:14)
«Бавария» – «Олимпиакос» 71:82 (11:27, 23:13, 20:27, 17:15)
«Виртус» – «Валенсия» 89:59 (24:8, 18:17, 24:17, 23:17)
«Реал» – «Альба» 90:72 (26:20, 27:17, 17:15, 20:20)
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