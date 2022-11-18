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Евролига. Поражения «Барселоны» и «Баварии», «Виртус» разгромил «Валенсию»

«Реал» победил «Альбу»
Баскетбол Еврокубки
18 ноября 07:29
Евролига. Поражения «Барселоны» и «Баварии», «Виртус» разгромил «Валенсию»
Фото: twitter.com/VirtusSegafredo

Евролига. Регулярный чемпионат

«Анадолу Эфес» – «Барселона» 96:86 (16:22, 29:19, 21:16, 30:29)

«Црвена Звезда» – LDLC АСВЕЛ 71:67 (17:14, 21:9, 16:30, 17:14)

«Бавария» – «Олимпиакос» 71:82 (11:27, 23:13, 20:27, 17:15)

«Виртус» – «Валенсия» 89:59 (24:8, 18:17, 24:17, 23:17)

«Реал» – «Альба» 90:72 (26:20, 27:17, 17:15, 20:20)

Олег Шумейко-младший
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