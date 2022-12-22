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ФБУ обратится в FIBA по включению легендарной Марины Ткаченко в Зал славы организации
Украинка выигрывала золото Олимпиады-1992 и дважды становилась чемпионкой Евробаскетов
22 декабря 21:22
Марина Ткаченко / Фото - ФБУИсполком ФБУ рассмотрел вопрос об обращении в FIBA по поводу включения легендарной украинки Марины Ткаченко в Зал славы FIBA. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Ткаченко является олимпийской чемпионкой-1992 и двукратным триумфатором континентальных первенств.
В составе сборной СССР Ткаченко выиграла чемпионат Европы 1991 года, в составе объединенной сборной выиграла Олимпийские игры-1992 в Барселоне.
В 1995 году одержала победу в составе Украины на женском Евробаскете, войдя в топ-5 игроков по результативности и подборам.
На клубном уровне Марина более 10 лет защищала цвета киевского «Динамо», также выступала в чемпионатах Германии и Венгрии.
Была тренером женской сборной Украины.
Напомним, летом 2021 года в Зал славы FIBA первым из украинцев был введен олимпийский чемпион-1988, бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков.
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