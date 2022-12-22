ФБУ обратится в FIBA по включению легендарной Марины Ткаченко в Зал славы организации

Украинка выигрывала золото Олимпиады-1992 и дважды становилась чемпионкой Евробаскетов

Марина Ткаченко / Фото - ФБУ

Исполком ФБУ рассмотрел вопрос об обращении в FIBA по поводу включения легендарной украинкив Зал славы FIBA. Об этом сообщаетФБУ.Ткаченко является олимпийской чемпионкой-1992 и двукратным триумфатором континентальных первенств.В составе сборной СССР Ткаченко выиграла чемпионат Европы 1991 года, в составе объединенной сборной выиграла Олимпийские игры-1992 в Барселоне.В 1995 году одержала победу в составе Украины на женском Евробаскете, войдя в топ-5 игроков по результативности и подборам.На клубном уровне Марина более 10 лет защищала цвета киевского «Динамо», также выступала в чемпионатах Германии и Венгрии.Была тренером женской сборной Украины.Напомним, летом 2021 года в Зал славы FIBA первым из украинцев был введен олимпийский чемпион-1988, бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины