Олег Гончар

По информации Eurohoops, чемпионат Израиля приостановили на стадии плей-офф перед решающей третьей игрой финала между Маккаби Тель-Авив и Хапоэль Иерусалим.

Турнир прекратили из-за проблем с безопасностью после обстрелов со стороны Ирана.

Исполнительный комитет лиги должен был решить 16 июня, завершится ли сезон 2024-25 без чемпиона или обе команды разделят титул.

Финальная серия до трех побед была равной (1-1) после напряженной победы Маккаби в первой игре (91-88) и реванша Хапоэля в овертайме во второй (77-74), третья игра должна была состояться в Тель-Авиве, но была отложена из-за атаки Ирана на Израиль.

Лига рассматривала перенос матча в другой город или игру без зрителей, но, по слухам, иностранные игроки Маккаби уже покинули страну, что указывает на досрочное завершение сезона.

Маккаби, под руководством Одеда Катташа, стремилась завоевать третий подряд титул и 58-й в общем, тогда как Хапоэль, тренируемый Йонатаном Алоном, боролся за третий чемпионский титул после побед в 2015 и 2017 годах.

Решение о чемпионе остается неопределенным.