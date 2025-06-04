«Финикс Санз» назначил нового главного тренера
40-летний специалист сменил Буденхольцера после провального сезона и получил поддержку Букера
1 день назад
Финикс Санз официально назначили Джордана Отта новым главным тренером, сообщает инсайдер ESPN Шемс Чарания.
40-летний специалист, который в сезоне 2024/25 был ассистентом главного тренера Кливленд Кавальерс, возглавит команду после масштабного отбора, включавшего четыре этапа и более 15 кандидатов.
Отт работал ассистентом в НБА с 2012 года, в частности в Атланте (2013–2016), Бруклине (2016–2022), Лейкерс (2022–2024) и Кливленде. В Кавальерс он играл ключевую роль в штабе Кенни Аткинсона, помогая команде добиться 64 побед.
После объявления нового главного тренера звезда Санз Девин Букер поддержал кандидатуру Отта.
Финикс уволил Майка Буденхольцера в апреле 2025 года после провального сезона (36 побед и 46 поражений), когда команда не вышла в плей-офф.
Также Отт известен креативным подходом к атаке и обороне.
Напомним, ранее Нью-Йорк Никс неожиданно уволили главного тренера, который вывел их на хороший уровень и не проваливался.
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