«Финикс Санз» назначил нового главного тренера

Олег Гончар

Финикс Санз официально назначили Джордана Отта новым главным тренером, сообщает инсайдер ESPN Шемс Чарания.

40-летний специалист, который в сезоне 2024/25 был ассистентом главного тренера Кливленд Кавальерс, возглавит команду после масштабного отбора, включавшего четыре этапа и более 15 кандидатов.

Отт работал ассистентом в НБА с 2012 года, в частности в Атланте (2013–2016), Бруклине (2016–2022), Лейкерс (2022–2024) и Кливленде. В Кавальерс он играл ключевую роль в штабе Кенни Аткинсона, помогая команде добиться 64 побед.

После объявления нового главного тренера звезда Санз Девин Букер поддержал кандидатуру Отта.

Финикс уволил Майка Буденхольцера в апреле 2025 года после провального сезона (36 побед и 46 поражений), когда команда не вышла в плей-офф.

Также Отт известен креативным подходом к атаке и обороне.

Напомним, ранее Нью-Йорк Никс неожиданно уволили главного тренера, который вывел их на хороший уровень и не проваливался.