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«Финикс» уверенно одолел «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» победил и без Михайлюка

«Бостон» продлил победную серию до 8 матчей
Баскетбол НБА
17 ноября 09:20
«Финикс» уверенно одолел «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» победил и без Михайлюка

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Индиана» 113:125 (27:27, 36:33, 27:30, 23:35)

«Орландо» – «Миннесота» 108:126 (24:42, 25:32, 31:24, 28:28)

«Вашингтон» – «Оклахома-Сити» 120:121 (37:29, 30:25, 20:35, 33:32)

«Торонто» – «Майами» 112:104 (27:31, 27:29, 30:19, 28:25)

«Атланта» – «Бостон» 101:126 (18:30, 35:32, 25:35, 23:29)

«Новый Орлеан» – «Чикаго» 124:110 (32:28, 26:25, 37:25, 29:32)

«Милуоки» – «Кливленд» 113:98 (34:37, 27:23, 34:18, 18:20)

«Даллас» – «Хьюстон» 92:101 (28:31, 23:26, 23:19, 18:25)

«Денвер» – «Нью-Йорк» 103:106 (27:30, 27:25, 30:25, 19:26)

«Финикс» – «Голден Стэйт» 130:119 (36:33, 36:32, 31:24, 27:30)

Карен Агабекян
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