Олег Гончар

Оклахома-Сити Тандер одержала победу над Индианой Пэйсерс в седьмом матче финальной серии плей-офф НБА со счетом 103:91, выиграв титул чемпиона НБА.

Лидер Оклахомы, канадский разыгрывающий Шай Гилджес-Александер, был признан MVP финальной серии. Он набрал 29 очков и сделал 12 передач в решающем матче.

Ранее Шай получил награду MVP регулярного сезона, став первым игроком за 12 лет, которому удалось завоевать оба звания в одном сезоне.

В последний раз это удалось Леброну Джеймсу из Маями Хит в 2013 году.

Этот титул стал первым для Оклахомы с момента переезда в город в 2008 году.