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Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Гинзбург: «Ховентут» – лучшая команда Еврокубка. Мы будем делать в игре с ними все, что мы можем»

Наставник «Прометея» – о предстоящем матче с испанским грандом
Баскетбол Еврокубки
09:42
Гинзбург: «Ховентут» – лучшая команда Еврокубка. Мы будем делать в игре с ними все, что мы можем»
Ронен Гинзбург / Фото - prometeybc.com
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург в интервью клубной пресс-службе прокомментировал предстоящий выездной матч команды против «Ховентута» в рамках 4-го тура группового раунда Еврокубка.

Тренер, «Ховентут» пока имеет четыре поражения на старте сезона – в ACB и Еврокубке. В то же время многие эксперты считают клуб из Бадаллоны одним из главных претендентов на победу в Еврокубке. Что можете сказать о нашем следующем сопернике?

«Они правы. Это самая лучшая команда Еврокубка на обеих сторонах площадки. Это клуб с большими традициями. Это топ-команда испанской лиги на протяжении многих лет. Мы будем делать в игре с ними все, что мы можем. Однако мы играем с отличной командой».


Можем ли мы говорить, что «Ховентут» – хорошо сбалансированная команда с игроками высокого уровня?

«Да. У них 12 равных игроков, каждый из которых способен играть на высоком уровне, их баскетболисты имеют огромный опыт. Это топ-команда АСВ-лиги. И этим все сказано».


Отметим, что «Прометей» сыграет с «Ховентутом» 2 ноября. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени.

Накануне «Прометей» в матче 3-го тура группового раунда Еврокубка одержал победу над «Бурсаспором» (90:84).
Владимир Кириченко
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Ронен Гинзбург Прометей Еврокубок

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