Гинзбург: «Нынешним результатом «Прометея» доволен, но не некоторыми моментами нашей игры»

Тренер оценил игру команды в первой половине сезона

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург оценил пресс-службе клуба игру команды в первой половине сезона в Латвийско-Эстонской лиге.

Ронен, «Прометей» сейчас лидирует в Латвийско-Эстонской лиге и находится в зоне плей-офф Еврокубка. Вы довольны началом сезона?

«Я доволен результатом, но не доволен некоторыми моментами нашей игры. Можем играть лучше. Мы увидели, как наши сильные, так и слабые стороны. А результат удовлетворительный. В некоторых играх Латвийско-Эстонской лиги у нас были определенные проблемы, были близки к поражению, однажды уступили. Конечно, когда мы играем два-три раза в неделю, такое может произойти. Например, даже самые сильные команды Евролиги, такие как «Барселона» и другие гранды, когда имеют плотный график, могут уступить в национальном чемпионате более слабым соперникам. Да, в этом нет ничего хорошего. Но это игра. Потому считаю наши результаты на данном этапе хорошими».

У вас состоялось первое знакомство сразу с двумя новыми для «Прометея» турнирами. Перед началом сезона вы говорили о месте в топ-4 – топ-2 для «Прометея» в Латвийско-Эстонской лиге. Но наша команда достаточно хорошо выступает в ЛЕБЛ, кажется, что с большим запасом прочности, даже в тех матчах, где соперник оказывает достойное сопротивление. Не были ли ваши слова в большинстве своем комплиментарными с долей тренерской осторожности относительно будущих соперников? Что вы думаете по этому поводу сейчас?

«Мое мнение относительно топ-4 – топ-2 не изменилось. Объясню почему. Полуфиналы и финал ЛЕБЛ играют в формате Финала четырех, где все решается в одном матче. Одна игра плей-офф может решить все, несмотря на то, какое место вы заняли в регулярном чемпионате. Поэтому, прежде всего, мы должны пройти дистанцию ​​регулярного чемпионата, а окончательно все будет решаться в плей-офф. Там мы будем сражаться за титул».

Также «Прометей» идет в зоне плей-офф Еврокубка.