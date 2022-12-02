Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

Гинзбург: «Нынешним результатом «Прометея» доволен, но не некоторыми моментами нашей игры»

Тренер оценил игру команды в первой половине сезона
Баскетбол НБА
02 декабря 16:30
Гинзбург: «Нынешним результатом «Прометея» доволен, но не некоторыми моментами нашей игры»

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург оценил пресс-службе клуба игру команды в первой половине сезона в Латвийско-Эстонской лиге.

Ронен, «Прометей» сейчас лидирует в Латвийско-Эстонской лиге и находится в зоне плей-офф Еврокубка. Вы довольны началом сезона?

«Я доволен результатом, но не доволен некоторыми моментами нашей игры. Можем играть лучше. Мы увидели, как наши сильные, так и слабые стороны. А результат удовлетворительный. В некоторых играх Латвийско-Эстонской лиги у нас были определенные проблемы, были близки к поражению, однажды уступили.

Конечно, когда мы играем два-три раза в неделю, такое может произойти. Например, даже самые сильные команды Евролиги, такие как «Барселона» и другие гранды, когда имеют плотный график, могут уступить в национальном чемпионате более слабым соперникам. Да, в этом нет ничего хорошего. Но это игра. Потому считаю наши результаты на данном этапе хорошими».


У вас состоялось первое знакомство сразу с двумя новыми для «Прометея» турнирами. Перед началом сезона вы говорили о месте в топ-4 – топ-2 для «Прометея» в Латвийско-Эстонской лиге. Но наша команда достаточно хорошо выступает в ЛЕБЛ, кажется, что с большим запасом прочности, даже в тех матчах, где соперник оказывает достойное сопротивление. Не были ли ваши слова в большинстве своем комплиментарными с долей тренерской осторожности относительно будущих соперников? Что вы думаете по этому поводу сейчас?

«Мое мнение относительно топ-4 – топ-2 не изменилось. Объясню почему. Полуфиналы и финал ЛЕБЛ играют в формате Финала четырех, где все решается в одном матче. Одна игра плей-офф может решить все, несмотря на то, какое место вы заняли в регулярном чемпионате.

Поэтому, прежде всего, мы должны пройти дистанцию ​​регулярного чемпионата, а окончательно все будет решаться в плей-офф. Там мы будем сражаться за титул».


Также «Прометей» идет в зоне плей-офф Еврокубка.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей Ронен Гинзбург

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Прометей» уверенно обыграл «Талтех» в Латвийско-Эстонской лиге
«Прометей» уверенно обыграл «Талтех» в Латвийско-Эстонской лиге
Баскетбол В Европе
21:00
«Прометей» в Еврокубке минимально уступил «Ульму»
«Прометей» в Еврокубке минимально уступил «Ульму»
Баскетбол Еврокубки
30 ноября 21:58
«Прометей» одержал восьмую победу и вышел на второе место чемпионата Чехии
«Прометей» одержал восьмую победу и вышел на второе место чемпионата Чехии
Волейбол
29 ноября 18:44
Гинзбург: «Учитывая ситуацию в Украине, литовцы придут поддержать нас»
Гинзбург: «Учитывая ситуацию в Украине, литовцы придут поддержать нас»
Баскетбол Еврокубки
29 ноября 13:46
«Прометей» в центральном матче Латвийско-Эстонской лиги обыграл «Венспилс»
«Прометей» в центральном матче Латвийско-Эстонской лиги обыграл «Венспилс»
Баскетбол В Европе
26 ноября 21:25
«Прометей» победил «Цедевиту Олимпию» в 5-м туре Еврокубка
«Прометей» победил «Цедевиту Олимпию» в 5-м туре Еврокубка
Баскетбол Еврокубки
22 ноября 23:44

Новости: Баскетбол

«Прометей» уверенно обыграл «Талтех» в Латвийско-Эстонской лиге
«Прометей» уверенно обыграл «Талтех» в Латвийско-Эстонской лиге
В Европе
21:00
Леброн Джеймс вошел в топ-6 за всю историю НБА по количеству ассистов
Леброн Джеймс вошел в топ-6 за всю историю НБА по количеству ассистов
НБА
11:22
«Лейкерс» смогли одолеть «Милуоки», «Хьюстон» вырвал победу у «Финикса»
«Лейкерс» смогли одолеть «Милуоки», «Хьюстон» вырвал победу у «Финикса»
НБА
08:17
Евролига. «Реал» без проблем разобрался с «Фенербахче», «Маккаби» не смог одолеть «Баварию»
Евролига. «Реал» без проблем разобрался с «Фенербахче», «Маккаби» не смог одолеть «Баварию»
Еврокубки
07:22
Кампаццо подпишет контракт с «Миланом»
Кампаццо подпишет контракт с «Миланом»
НБА
02 декабря 21:10
Пирс: «Сейчас Тейтум лучше Дюранта»
Пирс: «Сейчас Тейтум лучше Дюранта»
НБА
02 декабря 17:15
Гинзбург: «Нынешним результатом «Прометея» доволен, но не некоторыми моментами нашей игры»
Гинзбург: «Нынешним результатом «Прометея» доволен, но не некоторыми моментами нашей игры»
НБА
02 декабря 16:30
Данк Грина возглавил топ-5 моментов единственного матча дня в НБА
Данк Грина возглавил топ-5 моментов единственного матча дня в НБА
НБА
02 декабря 15:17
Букер и Тейтум признаны лучшими игроками октября и ноября в НБА
Букер и Тейтум признаны лучшими игроками октября и ноября в НБА
НБА
02 декабря 14:33
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Все новости