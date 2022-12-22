«Прометей» и «Эпицентр-Подоляны» вышли в финал Кубка лиги
Главный тренер «Прометея»: «Видеть болельщиков из Украины – это удивительно»
Украинский клуб обыграл «Рейер Венецию»
Фото: Прометей
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился эмоциями после победы команды в Еврокубке над «Рейер Венецией» (75:71):
У меня много эмоций после этой игры. Прежде всего, видеть приехавших сюда болельщиков из Украины это удивительно для клуба, для президента и вице-президента. Сейчас это великая победа для нас. Мы играли против замечательной команды с замечательными традициями и отличным тренером, которого я очень уважаю. И мы показали характер и сражались. Мы начали игру плохо. После 10 минут мы начали играть лучше в защите, а во второй половине мы уже играли гораздо лучше в защите. Это удивительная победа для нашего молодого клуба, которому всего 3-4 года, победа здесь, в Италии: это удивительно!
Напомним, что после девяти туров «Прометей» идет четвертым в группе A Еврокубка.
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