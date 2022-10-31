«Голден Стэйт» проиграли «Детройту», «Лейкерс» выиграли первый матч в сезоне
НБА. Регулярный чемпионат
«Клипперс» – «Новый Орлеан» 91:112 (25:18, 27:34, 15:26, 24:34)
«Клипперс»: Джордж (14), М-с Моррис (12 + 8 подборов), Джексон (9), Мэнн (6), Зубац (4) – старт; Пауэлл (18), Уолл (8 + 6 передач), Кеннард (7), Бостон (6), Коффи (4), Батюм (3), Браун (0), Диабате (0).
«Новый Орлеан»: Макколлум (22), Уильямсон (21 + 12 подборов + 7 передач), Маршалл (17), Мерфи (15), Валанчюнас (11 + 7 подборов) – старт; Нэнс (15 + 9 подборов), Грэм (9 + 6 передач), Хэйс (2), Темпл (0), Сиброн (0), Альварадо (0).
«Детройт» – «Голден Стэйт» 128:114 (29:37, 34:18, 37:36, 28:23)
«Детройт»: Бей (28), Стюарт (24 + 13 подборов), Каннингем (23 + 10 подборов + 9 передач), Богданович (21), Айви (15) – старт; Ливерс (6), Хэйс (4), Диалло (4), Дюрен (3), Джозеф (0).
«Голден Стэйт»: Карри (32), Пул (30), Уиггинс (10), Грин (7 + 7 подборов + 7 передач), Луни (2 + 9 подборов) – старт; Джером (8), Муди (7), Грин (6), Уайзмен (6), Куминга (4), Лэмб (2), Болдуин (0), Роллинз (0).
«Кливленд» – «Нью-Йорк» 121:108 (35:30, 27:29, 22:34, 37:15)
«Кливленд»: Митчелл (38 + 12 передач), Уэйд (22), Мобли (16 + 7 подборов), Аллен (6 + 13 подборов), Леверт (1 + 8 передач) – старт; Лав (29 + 8 подборов), Осман (3), Окоро (2), Нето (2), Р. Лопес (2), Стивенс (0), Диаките (0).
«Нью-Йорк»: Брансон (16 + 7 передач), Фурнье (16), Рэндл (15 + 9 подборов + 7 передач), Барретт (15), Робинсон (4 + 7 подборов) – старт; Хартенштайн (12 + 9 подборов), Топпин (9), Роуз (7), Куикли (7), Реддиш (7).
«Бостон» – «Вашингтон» 112:94 (34:15, 24:32, 29:21, 25:26)
«Бостон»: Браун (24 + 10 подборов), Тейтум (23), Смарт (7 + 6 передач), Уайт (5), Хорфорд (5 + 8 подборов) – старт; Брогдон (23), Г. Уильямс (10), Хаузер (9), Корнет (3), Вонле (2), Притчард (1), Джексон (0).
«Вашингтон»: Порзингис (17 + 13 подборов), Бил (12 + 8 передач), Кузма (9 + 9 подборов), Авдия (6), Моррис (3 + 7 подборов) – старт; Хатимура (13 + 9 подборов), Гилл (10), Гибсон (7), Гудвин (6), Бартон (4), Шакел (3), Тодд (2), Дэвис (2), Гэффорд (0).
«Сан-Антонио» – «Миннесота» 107:98 (26:23, 31:24, 28:23, 22:28)
«Сан-Антонио»: Джонсон (25 + 8 передач + 5 потерь), Бэйтс-Диоп (18), Джонс (10 + 8 передач), Лэнгфорд (7 + 7 подборов), Пелтль (4 + 14 подборов) – старт; Макдермотт (23), Коллинз (9), Уэсли (6), Брэнэм (5), Дженг (0).
«Миннесота»: Таунс (26 + 11 подборов), Эдвардс (18 + 6 передач), Расселл (10), Гобер (9 + 12 подборов), Макдэниэлс (7) – старт; Рид (11), Принс (9), Форбс (4), Науэлл (2), Андерсон (2), Риверс (0).
«Даллас» – «Орландо» 114:105 (29:34, 31:26, 28:23, 26:22)
«Даллас»: Дончич (44), Финни-Смит (13 + 8 подборов), Динуидди (12), Буллок (6), Макги (0) – старт; Хардуэй (21), Грин (6), Пауэлл (5), Вуд (5 + 10 подборов), Клебер (2).
«Орландо»: Банкеро (18), Бол (16 + 11 подборов), Картер (15 + 9 подборов), Ф. Вагнер (11), Росс (8) – старт; Хэмптон (15), Харрис (12), Бамба (5), Окики (5 + 8 подборов), Скофилд (0).
«Финикс» – «Хьюстон» 124:109 (29:24, 36:32, 25:30, 34:23)
«Финикс»: Букер (30 + 6 передач), К. Джонсон (19 + 7 подборов), Бриджес (15), Пол (10 + 15 передач), Бийомбо (5 + 5 блок-шотов) – старт; Лэндейл (16 + 7 подборов), Пэйн (12), Шэмет (10), Ли (5), Окоги (2), Вашингтон (0), Крэйг (0).
«Хьюстон»: Портер (26 + 8 подборов + 6 передач), Шенгюн (16 + 9 подборов), Грин (15), Тэйт (9), Смит (8 + 7 подборов) – старт; Исон (9), Мэтьюз (8), Мартин (8), Кристофер (7), Гаруба (3 + 7 подборов), Никс (0).
«Лейкерс» – «Денвер» 121:110 (26:31, 29:20,
«Лейкерс»: Джеймс (26 + 8 передач), Дэвис (23 + 15 подборов), Уокер (18), Браун (8), Беверли (5) – старт; Уэстбрук (18 + 8 подборов + 8 передач), Ривз (10), Райан (6), Гэбриэл (4), Нанн (3), Джонс (0).
«Денвер»: Йокич (23 + 14 подборов + 6 передач), Дж. Мюррэй (21), Гордон (18), Портер (17 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; Браун (10), Джордан (5), Грин (5), Смит (2), Рид (0), Браун (0).
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