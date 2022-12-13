Гинзбург рассказал, что нужно сделать «Прометею», чтобы прервать серию поражений в Еврокубке

Украинский клуб встретится с «Клужом»

Фото: Прометей

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился ожиданиями от матча Еврокубка с «Клужом», который пройдет 14 декабря.



В прошлом сезоне «Прометей» встречался с «Клужом» в Лиге Чемпионов. Чем отличается нынешняя команда от прошлогодней? Как она изменилась?

«Клуж» не сильно изменился с прошлого сезона, сохранил много игроков, скелет команды. Это действительно их плюс, потому что они хорошо знают друг друга, знают, как играть вместе. Кроме того, они добавили хороших новых игроков. Это сильная команда.

В матчах, которые «Клуж» выиграл, он набрал более 90 очков, в проигранных поединках – менее 90 очков. Что можете сказать об игре нашего следующего соперника?

Бесспорно у них хорошее нападение. Потому что там хорошая химия между игроками, еще раз повторюсь, они давно играют вместе. Так что если мы хотим победить, мы обязаны хорошо играть в защите, не так как мы играли в матче с Ульмом. Мы должны играть в обороне так, как играли с «Бургом».

В прошлом сезоне за «Клуж» играл нынешний баскетболист «Прометея» Дастин Хог. Какие навыки Дастина вам понравились в прошлом сезоне? Почему вы решили пригласить в «Прометей»? Оправдывает ли Дастин ваши ожидания сейчас?

Дастин может играть еще лучше. Как в прошлом сезоне – агрессивно, собирать подбор в нападении, хорошо защищаться. В последнее время он прогрессирует. И я надеюсь, что продолжит еще больше прогрессировать.

Напомним, что «Прометей» в следующем сезоне будет играть в Украине.