Роскошная передача Кампаццо и убийственный постер-данк Океке через Драммонда вошли в топ-10 дня НБА
Кампаццо подпишет контракт с «Миланом»
Он вернется в Евролигу
Фото: НБА
Защитник Факундо Кампаццо вернется в Евролигу.
31-летний аргентинец подпишет контракт с «Миланом», сообщает BasketNews.
Пока еще существует вероятность возвращение защитника в «Реал», у которого есть право первоочередного контракта для игрока. Впрочем, Факундо намерен поиграть в другом чемпионате.
Нынешний сезон он начал в «Далласе», но заиграть не смог. В итоге, Кампаццо был отчислен, а на его место пришел Кемба Уокер. На счету аргентинца 8 матчей в НБА.
До этого он два года отыграл в «Денвере».
Комментарии 0