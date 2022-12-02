Кампаццо подпишет контракт с «Миланом»

Он вернется в Евролигу

Фото: НБА

Защитник Факундо Кампаццо вернется в Евролигу.

31-летний аргентинец подпишет контракт с «Миланом», сообщает BasketNews.

Пока еще существует вероятность возвращение защитника в «Реал», у которого есть право первоочередного контракта для игрока. Впрочем, Факундо намерен поиграть в другом чемпионате.

Нынешний сезон он начал в «Далласе», но заиграть не смог. В итоге, Кампаццо был отчислен, а на его место пришел Кемба Уокер. На счету аргентинца 8 матчей в НБА.

До этого он два года отыграл в «Денвере».