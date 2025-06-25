Кайри Ирвинг подписал новый контракт с Далласом на 119 миллионов долларов
Звёздный защитник подписал трёхлетнее соглашение
38 минут назад
Защитник Даллас Маверикс Кайри Ирвинг отказался от опции игрока на 43 млн долларов и подписал новое трехлетнее соглашение на 119 млн долларов, сообщает ESPN. Контракт предусматривает опцию игрока на сезон 2027/28.
В комментарии ESPN Ирвинг заявил, что его решение остаться в Далласе основывается на взаимной преданности, желании создать наследие и вере в чемпионские амбиции команды после восстановления от травмы. В марте 2025 года 33-летний игрок получил разрыв крестообразной связки колена. До травмы он набирал 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи за игру.
Напомним, Даллас уже решил, кого выберет первым номером драфта-2025.