Олег Гончар

Звезда Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден отказался от опции игрока в предыдущем контракте и заключил новое двухлетнее соглашение с командой на сумму 81,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Шемс Чарания.

Второй год контракта включает опцию игрока и частичную гарантию, что дает 35-летнему баскетболисту гибкость в будущем решении.

В сезоне 2024/2025 гг. Харден демонстрировал стабильную игру, набирая в среднем 22,8 очка, 5,8 подбора и 8,7 передачи за матч. Его вклад стал ключевым для Клипперс, которые стремятся усилить позиции в Западной конференции НБА.

Новое соглашение подтверждает преданность Хардена команде, где он остается одним из лидеров наряду с Каваем Леонардом и Полом Джорджем.

Напомним, ранее защитник Лос-Анджелес Лейкерс Остин Ривз отклонил максимальный контракт на 89,2 млн долларов.