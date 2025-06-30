Харден подпишет новый контракт с Клипперс на 81,5 млн долларов
Звёздный разыгрывающий остался в Лос-Анджелесе, выбрав новый контракт вместо опции игрока из старого соглашения
около 2 часов назад
Звезда Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден отказался от опции игрока в предыдущем контракте и заключил новое двухлетнее соглашение с командой на сумму 81,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Шемс Чарания.
Второй год контракта включает опцию игрока и частичную гарантию, что дает 35-летнему баскетболисту гибкость в будущем решении.
В сезоне 2024/2025 гг. Харден демонстрировал стабильную игру, набирая в среднем 22,8 очка, 5,8 подбора и 8,7 передачи за матч. Его вклад стал ключевым для Клипперс, которые стремятся усилить позиции в Западной конференции НБА.
Новое соглашение подтверждает преданность Хардена команде, где он остается одним из лидеров наряду с Каваем Леонардом и Полом Джорджем.
Напомним, ранее защитник Лос-Анджелес Лейкерс Остин Ривз отклонил максимальный контракт на 89,2 млн долларов.
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