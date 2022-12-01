«Будивельник» обыграл «Гронинген» в Кубке Европы ФИБА и вышел в следующий круг турнира
Команда Степановского вышла во второй раунд Кубка Европы FIBA
Там также сыграет киевский «Будивельник»
Виталий Степановский
По итогам первого группового раунда Кубка Европы FIBA румынская «Крайова», возглавляемая украинским тренером Виталием Степановским, заняла первое место в группе.
На групповом этапе подопечные украинца выиграли пять матчей из шести.
В следующем раунде «Крайова» сыграет против португальского «Порту», немецкого «Хемница» и французского «Шоле».
Отметим, «Крайова» в финале квалификации проиграла «Калеву» и попала в первый групповой раунд как лаки-лузер.
Напомним, также во втором групповом раунде сыграет киевский «Будивельник».
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