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Команда Степановского вышла во второй раунд Кубка Европы FIBA

Там также сыграет киевский «Будивельник»
Баскетбол Еврокубки
01 декабря 08:22
Команда Степановского вышла во второй раунд Кубка Европы FIBA
Виталий Степановский

По итогам первого группового раунда Кубка Европы FIBA румынская «Крайова», возглавляемая украинским тренером Виталием Степановским, заняла первое место в группе.

На групповом этапе подопечные украинца выиграли пять матчей из шести.

В следующем раунде «Крайова» сыграет против португальского «Порту», немецкого «Хемница» и французского «Шоле».

Отметим, «Крайова» в финале квалификации проиграла «Калеву» и попала в первый групповой раунд как лаки-лузер.

Напомним, также во втором групповом раунде сыграет киевский «Будивельник».

Карен Агабекян
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Теги

Виталий Степановский Кубок Европы FIBA

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