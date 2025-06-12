Кравцов: «В преквалификации чемпионата мира будет очень тяжело»

Олег Шумейко

Рекордсмен сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов высказался о отборе на Евробаскет-2025 и поделился ожиданиями от квалификации к чемпионату мира-2027. Слова игрока приводит basket.com.ua.

Какие впечатления от квалификации Евробаскета-2025?

При сильном изменении состава команда всегда переживает стресс. Во время хорошего выступления сборной состав почти не менялся, два-три игрока лишь, не более. В последние годы сильно меняется сборная. Ветераны понемногу отходят, а молодые, возможно, неуверенно себя чувствуют, не имеют опыта, волнуются. Я был в лагере, видел всех наших игроков, в том числе новых. Они выглядят очень сильно, имеют потенциал, но нет опыта и это играет важную роль.

Есть ли шанс увидеть тебя в сборной летом в преквалификацию чемпионата мира?

Это не от меня зависит. Тренер формирует ростер и будет решать, кого вызывать в лагерь. Посмотрим. С Айнарсом Багатскисом еще не общался. Я готов помочь сборной – это главная мотивация для меня.

Чего ожидать сборной в преквалификации ЧМ против Швейцарии и Словакии?

Я ожидаю, что будет очень трудно. Самые сложные группы те, где команды почти одного уровня. Решать будет не мастерство, а опыт и концентрация на каждую из игр. Очень большое желание нужно. Самые тяжелые матчи с командами одного уровня.

Напомним, что матчи преквалификации ЧМ-2027 состоятся в августе 2025 года.