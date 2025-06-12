Кравцов заявил, что Максиму Кличко еще далеко до профессионального уровня
Бывший капитан оценил перспективы молодых игроков
около 2 часов назад
Бывший капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов поделился мыслями о сыне мэра Киева Максима Кличко, который играет за молодежную сборную и дебютировал за национальную команду.
«Кличко имеет размер, но ему еще далеко до профессионального уровня. Он поздно начал заниматься баскетболом, так что все впереди. Надеюсь, через пару лет он наверстает, и тогда я смогу дать полноценную оценку».
Мужская сборная Украины U-20 начала тренировочный сбор перед чемпионатом Европы в Дивизионе А.
Расписание матчей группового раунда чемпионата Европы:
Суббота, 12 июля
Германия — Украина
Бельгия — Италия
Воскресенье, 13 июля
Украина — Бельгия
Италия — Германия
Понедельник, 14 июля
Германия — Бельгия
Италия — Украина
Поделиться