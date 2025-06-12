Кравцов заявил, что Максиму Кличко еще далеко до профессионального уровня

Олег Гончар

Бывший капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов поделился мыслями о сыне мэра Киева Максима Кличко, который играет за молодежную сборную и дебютировал за национальную команду.

«Кличко имеет размер, но ему еще далеко до профессионального уровня. Он поздно начал заниматься баскетболом, так что все впереди. Надеюсь, через пару лет он наверстает, и тогда я смогу дать полноценную оценку». Вячеслав Кравцов

Мужская сборная Украины U-20 начала тренировочный сбор перед чемпионатом Европы в Дивизионе А.

Расписание матчей группового раунда чемпионата Европы:

Суббота, 12 июля

Германия — Украина

Бельгия — Италия

Воскресенье, 13 июля

Украина — Бельгия

Италия — Германия

Понедельник, 14 июля

Германия — Бельгия

Италия — Украина