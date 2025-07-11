Олег Гончар

Первый номер драфта НБА-2025 Купер Флегг дебютировал за Даллас Маверикс в Летней лиге, где техасцы одолели Лос-Анджелес Лейкерс со счетом 87:85.

Матч состоялся в Лас-Вегасе, где 18-летний форвард провел на паркете 33 минуты, набрав 10 очков, но показал низкую реализацию: 5/16 двухочковых, 0/5 трехочковых и 0/1 штрафной. В то же время Флегг отметился 6 подборами, 4 передачами, 3 перехватами и блок-шотом, который помог Райану Немхарду (21 очко) забросить победный трехочковый.

COOPER FLAGG'S FIRST BUCKET IN A MAVS UNIFORM IS A BIG-TIME SLAM ‼️#NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/h7Ta564bS8 — NBA (@NBA) July 11, 2025

У Лейкерс не впечатлил сын Леброна Джеймса Бронни Джеймс, который за 21 минуту набрал восемь очков.