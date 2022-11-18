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Латвийско-Эстонская лига. «Таллин Калев/Аудентес» – «Прометей». Видео трансляция

Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT
Телепрограмма XSPORT Баскетбол В Европе
18 ноября 16:12
Латвийско-Эстонская лига. «Таллин Калев/Аудентес» – «Прометей». Видео трансляция
БК «Прометей» / Фото: пресс-служба
Сегодня, 18 ноября, «Прометей» в рамках Латвийско-Эстонской лиги сыграет против «Таллин Калев/Аудентес». 

После завершения двухнедельной паузы, связанной с выступлениями национальных сборных в отборе к чемпионату мира 2023 года, «Прометей» возобновит свои выступления в Латвийско-Эстонской лиге сразу двумя поединками 18 и 19 ноября. Оба матча состоятся в столице Эстонии Таллинне.

В Латвийско-Эстонской лиги украинская команда идет без поражений – в 7 матчах 7 побед.

Игру «Таллин Калев/Аудентес» – «Прометей» в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало матча в 18:55.

Денис Седашов
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