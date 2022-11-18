Латвийско-Эстонская лига. «Таллин Калев/Аудентес» – «Прометей». Видео трансляция

Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT

БК «Прометей» / Фото: пресс-служба

Сегодня, 18 ноября, «Прометей» в рамках Латвийско-Эстонской лиги сыграет против «Таллин Калев/Аудентес».После завершения двухнедельной паузы, связанной с выступлениями национальных сборных в отборе к чемпионату мира 2023 года, «Прометей» возобновит свои выступления в Латвийско-Эстонской лиге сразу двумя поединками 18 и 19 ноября. Оба матча состоятся в столице Эстонии Таллинне.В Латвийско-Эстонской лиги украинская команда идет без поражений – в 7 матчах 7 побед.Игру «Таллин Калев/Аудентес» – «Прометей» в прямом эфире покажет