Олег Гончар

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс может стать свободным агентом весной 2026 года и перейти в новый клуб.

По информации ESPN, на 40-летнего игрока претендует Голден Стейт Уорриорз, который является одним из главных кандидатов.

О возможном уходе из клуба сообщило источник из Лейкерс.

«Один из руководителей клуба Восточной конференции уверен, что Джеймс хочет покинуть Лос-Анджелес. Несколько команд, в частности Голден Стейт, которые уже пытались получить Джеймса в сезоне 2023/24, снова рассматривают возможность сделать предложение».

Джеймс, который является четырёхкратным чемпионом НБА, имеет контракт с Лейкерс до конца сезона 2025/26 с опцией игрока на 52,6 млн долларов.

В Уорриорз он мог бы объединиться со своим другом и многолетним партнёром в сборной США Стефеном Карри. Воины уже пытались выкупить Джеймса в феврале 2024 года, но сделка не состоялась из-за отказа игрока.