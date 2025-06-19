Олег Гончар

Инсайдер ESPN Дейв Макменамин поделился реакцией лидеров Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса и Луки Дончича на продажу контрольного пакета акций клуба Марку Волтеру за $10 миллиардов.

По словам Макменамина, источники, близкие к игрокам, утверждают, что они вдохновлены этой сделкой и ее потенциальным влиянием на команду.

«Наличие такого инвестора, как Волтер, не отменяет потолок зарплат, но позволяет инвестировать в развитие клуба. Вы можете тратить больше на скаутов, аналитику, медицинский персонал и восстановление, создавая привлекательную среду для игроков, кроме преимуществ Калифорнии».

Новое коллективное соглашение НБА ограничивает расходы, вводя штрафы за превышение лимита зарплат, включая потерю драфт-пиков и ограничения на обмены. Однако дополнительные инвестиции могут укрепить инфраструктуру клуба.

«Лейкерс» принадлежали семье Басс с 1979 года, когда Джерри Басс приобрел франшизу за $67,5 млн.