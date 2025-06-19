Олег Гончар

Семья Басс заключила соглашение о продаже контрольного пакета акций баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс Марку Уолтеру, генеральному директору TWG Global, сообщают источники ESPN.

По оценкам, стоимость сделки составляет рекордные 10 миллиардов долларов, что делает её самой дорогой продажей клуба в истории спорта.

Джинни Басс, которая возглавляет клуб с 2013 года после смерти своего отца Джерри Басса, останется председателем правления Лейкерс и после завершения сделки. Марк Уолтер, ставший акционером команды в 2021 году, получил право первоочередного выкупа контрольного пакета.

Помимо Лейкерс, бизнесмен владеет другими спортивными активами, в частности бейсбольной командой Лос-Анджелес Доджерс, женской баскетбольной командой Лос-Анджелес Спаркс и будущей командой Формулы-1 Кадиллак.

Лейкерс принадлежали семье Басс с 1979 года, когда Джерри Басс приобрел франшизу за 67,5 миллионов долларов.