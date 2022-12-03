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«Лейкерс» смогли одолеть «Милуоки», «Хьюстон» вырвал победу у «Финикса»

«Майами» в овертайме дожал «Бостон»
Баскетбол НБА
08:17
«Лейкерс» смогли одолеть «Милуоки», «Хьюстон» вырвал победу у «Финикса»
«Милуоки» – «Лейкерс» / Фото - sportsnet.ca
НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Вашингтон» 117:116 (36:31, 38:28, 33:29, 10:28)

«Бостон» – «Майами» 116:120 OT (27:27, 35:32, 25:22, 23:29, 6:10)




«Кливленд» – «Орландо» 107:96 (27:25, 27:22, 28:17, 25:32)

«Атланта» – «Денвер» 117:109 (28:25, 32:21, 30:35, 27:28)

«Милуоки» – «Лейкерс» 129:133 (31:33, 27:33, 39:35, 32:32)




«Бруклин» – «Торонто» 114:105 (41:17, 31:32, 21:23, 21:33)

«Мемфис» – «Филадельфия» 117:109 (29:30, 35:24, 28:22, 25:33)

«Сан-Антонио» – «Новый Орлеан» 99:117 (24:26, 28:23, 19:32, 28:36)

«Юта» – «Индиана» 139:119 (35:24, 40:35, 26:22, 38:38)

«Финикс» – «Хьюстон» 121:122 (36:27, 28:30, 32:29, 25:36)




«Голден Стэйт» – «Чикаго» 119:111 (35:33, 28:19, 33:30, 23:29)
Владимир Кириченко
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Результаты (НБА) Регулярный чемпионат (НБА)

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