Олег Гончар

Литовская Йонава объявила о назначении 46-летнего Паулюса Юдониса главным тренером.

В прошлом сезоне специалист работал в Китае, возглавляя команду Фуцзянь в китайской лиге CBA.

Юдонис имеет богатый тренерский опыт. С 2012 по 2014 год он входил в тренерский штаб киевского Будивельника.

Также работал главным тренером или ассистентом в нескольких литовских клубах, в том числе Жальгирис Каунас и Невежис Кедайняй, а в Эстонии занимал должность спортивного директора клуба Рапла.

В сезоне 2024/2025 Йонава заняла четвертое место в чемпионате Литвы с украинскими баскетболистами Виталием Зотовым и Богданом Близнюком в составе.