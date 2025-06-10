Олег Гончар

Сын экс-чемпиона мира по боксу Виталия Кличко, 19-летний Максим Кличко, поделился историей своего увлечения баскетболом. Молодой спортсмен уже дебютировал за взрослую сборную Украины по баскетболу, передает портал «Чемпион».

Максим рассказал, что начал с плавания и тенниса, но баскетбол захватил его во время пандемии COVID-19, когда семья жила в Англии.

«В Оксфорде кольца в парке стали моим спасением. Игра постепенно затянула, особенно когда я начал расти».

Максим отметил, что переезд в США для обучения дал толчок, поскольку он получил доступ к инфраструктуре и высококлассным тренерам, которые помогли ему прогрессировать.

«Было трудно догнать других, но сезон в хайскуле получился неплохим».

Напомним, Кличко-младший рассказал, что ему не нравится бокс.