Олег Гончар

Максим Кличко, сын Виталия Кличко и племянник Владимира Кличко, рассказал, как спортивный опыт семьи влияет на его баскетбольную карьеру. Слова младшего Кличко привел портал «Чемпион».

«Конечно, они мне помогают во всем: менталитет, работа в тренажерном зале, правильное питание, что делать в случае травмы, могут подсказать и поддержать в любой ситуации, – здесь семейный спортивный опыт играет важную роль.

Их примеры и советы помогают настраиваться на матчи. Вся семья меня поддерживает. Мы мечтаем, что после окончания войны все смогут собраться на трибунах вместе и увидеть игру сборной Украины с моим участием».

Максим вошел в состав сборной U-20 на Евробаскет Дивизиона А.