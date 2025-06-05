Максим Кличко: «Я не могу быть в Украине, но делаю все возможное, чтобы представлять ее»

Центровой – о выступлении за национальную команду «сине-желтых»

около 9 часов назад

Фото: ФБУ
Фото: ФБР

Центровой Максим Кличко высказался о дебюте за сборную Украины по баскетболу. Бигмена цитирует basket.com.ua:

Дебют в сборной? Это было бы безумием оказаться в команде после всего одной кампании U-20. Я осознаю, что мне очень повезло, что у меня есть такой привилегии. Я не могу быть в Украине, но делаю все возможное, чтобы представлять ее. Надеюсь, что в будущем смогу достичь еще лучших результатов!

Максим Кличко

Также Максим признался, что никогда не любил бокс.

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