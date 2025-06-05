Михайлюк назвал приоритетный вариант для продолжения карьеры в НБА
Свят заявил, что у него есть предложения от трех клубов
около 10 часов назад
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Атакующий защитник Святослав Михайлюк рассказал, где рассматривает вариант продолжения карьеры в НБА. Слова украинца приводит basket.com.ua:
Юта была первой, также интересовались Бруклин и Портленд. Но Юта предложила самое привлекательное предложение.
Сейчас я жду до 30 июня – Юта должна мне сказать, остаюсь ли я в команде на следующий сезон.
Я хотел бы остаться в Юте – мне здесь все понравилось. Тренер очень понравился, организация очень высокого уровня, и было бы хорошо здесь остаться.
Михайлюк высказался о первом сезоне в Юте.