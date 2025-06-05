Атакующий защитник Святослав Михайлюк рассказал, где рассматривает вариант продолжения карьеры в НБА. Слова украинца приводит basket.com.ua:

Юта была первой, также интересовались Бруклин и Портленд. Но Юта предложила самое привлекательное предложение.

Сейчас я жду до 30 июня – Юта должна мне сказать, остаюсь ли я в команде на следующий сезон.

Я хотел бы остаться в Юте – мне здесь все понравилось. Тренер очень понравился, организация очень высокого уровня, и было бы хорошо здесь остаться.