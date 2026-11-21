Владимир Кириченко

Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк сыграл в матче против Финикса в регулярном чемпионате НБА.

Свят провел на площадке 28 минут, за которые набрал 11 очков, сделал 7 подборов и 2 ассиста. Он реализовал 4/6 с игры, в том числе 3/4 трехочковых.

Это был его второй по результативности матч в сезоне. В предыдущей игре с Лейкерс Михайлюк набрал 15 очков.

Юта уступила Санс со счетом 101:111.

29-летний Михайлюк в этом сезоне провел 17 матчей, в которых набирал в среднем 4,9 очка, 2,3 подбора и 1,6 ассиста.

Юта с результатом 3-14 идет 14-й на Западе.