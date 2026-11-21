Михайлюк провел второй по результативности матч в сезоне в НБА
Юта не смогла обыграть Финикс
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк сыграл в матче против Финикса в регулярном чемпионате НБА.
Свят провел на площадке 28 минут, за которые набрал 11 очков, сделал 7 подборов и 2 ассиста. Он реализовал 4/6 с игры, в том числе 3/4 трехочковых.
Это был его второй по результативности матч в сезоне. В предыдущей игре с Лейкерс Михайлюк набрал 15 очков.
Юта уступила Санс со счетом 101:111.
29-летний Михайлюк в этом сезоне провел 17 матчей, в которых набирал в среднем 4,9 очка, 2,3 подбора и 1,6 ассиста.
Юта с результатом 3-14 идет 14-й на Западе.
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