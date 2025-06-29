Олег Гончар

Милуоки Бакс активно работают над усилением состава для помощи двукратному MVP Яннису Адетокумбо, сообщил журналист Clutch Points Бретт Сигел.

В настоящее время Милуоки заинтересовались форвардом Майами Хит Эндрю Виггинсом. Бывший первый номер драфта и чемпион НБА 2022 года может стать звездным партнером для греческой звезды, чтобы вернуть Бакс к борьбе за титул.

Виггинс, которому 30 лет, провел 17 матчей за Хит после перехода из Голден Стейт Уорриорз в рамках громкого обмена с участием Джимми Батлера.

В Майами он набирал в среднем 19 очков, 4,2 подбора и 3,3 ассиста за игру, демонстрируя 45,8% точности с игры и 36% за дуги. Его контракт на 28,2 млн долларов на сезон 2025–26 и опция игрока на 30,1 млн долларов на 2026–27 делают его привлекательным активом для торгов.

Тем временем Милуоки готовится к изменениям. По данным Джейка Фишера, центровой Брук Лопес покинет команду и станет востребованным свободным агентом. Защитник Кевин Портер отклонил опцию на 2,55 млн долларов, стремясь к более выгодному контракту. Также команды НБА, в частности Голден Стейт, следят за форвардом Бобби Портисом, который может стать ключевой частью сделок.

Бакс стремятся усилить состав после трех последовательных вылетов в первом раунде плей-офф, осложненных травмами Адетокумбо и разрывом ахилла Дэмиана Лилларда.