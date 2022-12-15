На 41-м году жизни скончался бывший игрок сборной Украины

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину он активно помогал ВСУ

Даниил Козлов / Фото - Facebook

Скончался бывший форвард сборной Украины по баскетболу. Об этом всообщил партнер Даниила по национальной командеКозлов с 2005 по 2012 годы выступал за «Днепр», отыграл два сезона за МБК «Николаев» и сезон за «Говерлу». Завершал профессиональную карьеру Даниил в Польше в сезоне-2014/15. В составе сборной Украины принимал участие в Евробаскете-2011.Причина смерти Даниила остается неизвестной. У него осталась жена Татьяна и двое сыновей Никита и Давид.В последние годы Козлов жил в Польше, работал детским тренером, во время полномасштабного вторжения россии в Украину активно помогал ВСУ.