«Киев-Баскет» в овертайме обыграл «Старый Луцк»
На 41-м году жизни скончался бывший игрок сборной Украины
Во время полномасштабного вторжения россии в Украину он активно помогал ВСУ
10:59
Даниил Козлов / Фото - FacebookСкончался бывший форвард сборной Украины по баскетболу Даниил Козлов. Об этом в Facebook сообщил партнер Даниила по национальной команде Сергей Лищук.
Козлов с 2005 по 2012 годы выступал за «Днепр», отыграл два сезона за МБК «Николаев» и сезон за «Говерлу». Завершал профессиональную карьеру Даниил в Польше в сезоне-2014/15. В составе сборной Украины принимал участие в Евробаскете-2011.
Причина смерти Даниила остается неизвестной. У него осталась жена Татьяна и двое сыновей Никита и Давид.
В последние годы Козлов жил в Польше, работал детским тренером, во время полномасштабного вторжения россии в Украину активно помогал ВСУ.
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