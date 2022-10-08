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Наставник «Днепра»: «У нас есть набор игроков, из которых нужно слепить коллектив»
Павел Агапов – о подготовке к новому сезону Суперлиги
Павел Агапов / Фото - ФБУГлавный тренер «Днепра» Павел Агапов в интервью пресс-службе ФБУ рассказал о подготовке команды к сезону-2022/23 украинской Суперлиги.
«Активную фазу подготовки мы приступили три недели назад. Не придумывали велосипед, приступили к двухразовым тренировкам для поднятия физической готовности, первые две недели миксовали работу с техническими элементами, комбинациями, в последнюю неделю начали непосредственную подготовку к сезону в тактическом плане».
«В данный момент мы не ищем новых игроков. У нас тренируется 14 человек, и этого вполне достаточно для подготовки к сезону. Думаю, именно этим составом мы приступим к сезону».
«Разница в классе игроков в команде, конечно, ощущается. Приходится некоторым игрокам определенные вещи объяснять чаще, но именно для этого мы, тренеры, собрались здесь, чтобы направить, подсказать. Потому мы сейчас проходим стадию формирования команды. Есть набор игроков, из которых нужно слепить коллектив. Этим мы сейчас занимаемся, и для этого нам нужны товарищеские игры. Я думаю, у нас все получится».
Заявка «Днепра» на сезон-2022/23.
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