НБА. 50 очков Дончича принесли победу «Далласу» над «Хьюстоном». «Филадельфия» обыграла «Клипперс»
НБА. Регулярный чемпионат:
Орландо – Сан-Антонио 133:113 (34:28, 27:33, 33:28, 39:24)
Орландо: Ф. Вагнер (21), Банкеро (18), М. Вагнер (17 + 8 подборов), Бол (14), Фульц (8 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Энтони (23 + 10 подборов + 9 передач), Харрис (9), Бамба (9), Картер (8), Хьюстан (3), Росс (2), Хэмптон (1).
Сан-Антонио: Джонсон (17), Джонс (16 + 8 передач), Васселл (14), Сохан (13 + 9 подборов), Пелтль (6) – старт; Макдермотт (13), Коллинз (9), Брэнэм (9), Ричардсон (7), Джонсон (7), Бэсси (2), Роби (0).
Филадельфия – Клипперс 119:114 (24:33, 27:30, 34:22, 34:29)
Филадельфия: Эмбиид (44 + 7 подборов), Харден (20 + 11 подборов + 21 передача), Харрис (14 + 8 подборов), Мелтон (13), Такер (0) – старт; Милтон (13), Ньянг (11), Хауз (2), Рид (2), Тайбулл (0), Харрелл (0), Коркмаз (0).
Клипперс: Ленард (28), Джордж (22), М-с Моррис (11), Зубац (7 + 12 подборов), Джексон (4) – старт; Пауэлл (21), Батюм (10), Кеннард (8), Мэнн (3).
Бостон – Миннесота 121:109 (22:29, 32:27, 34:30, 33:23)
Бостон: Браун (36 + 7 подборов), Тейтум (30 + 8 подборов), Уайт (18), Хорфорд (17 + 11 подборов), Смарт (6 + 7 подборов + 10 передач) – старт; Г. Уильямс (6), Брогдон (6), Корнет (2), Джексон (0), Вонле (0), Притчард (0), Хаузер (0).
Миннесота: Эдвардс (30), Расселл (21 + 7 подборов + 10 передач), Макдэниэлс (17), Гобер (8 + 12 подборов), Риверс (2) – старт; Рид (14), Науэлл (13), Гарза (2), Мур (2), Форбс (0), Майнотт (0), Райан (0), Найт (0).
Кливленд – Торонто 107:118 (31:39, 22:30, 25:29, 29:20)
Кливленд: Гарлэнд (17 + 8 передач + 5 потерь), Окоро (15), Митчелл (12), Аллен (11 + 7 подборов), Мобли (10 + 8 подборов) – старт; Осман (13), Лав (13), Леверт (8), Стивенс (6), Р. Лопес (2), Нето (0).
Торонто: Ануноби (26 + 9 подборов), Сиакам (26 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Барнс (25 + 10 подборов), Ванвлит (18 + 8 подборов), Эрнангомес (3) – старт; Флинн (9), Трент (8), Янг (3).
Нью-Йорк – Чикаго 117:118 (22:29, 38:29, 32:31, 25:29)
Нью-Йорк: Барретт (44 + 7 подборов + 6 потерь), Рэндл (29 + 12 подборов), Брансон (12 + 9 передач), Граймс (8), Робинсон (2) – старт; Куикли (15), Хартенштайн (5 + 7 подборов), Макбрайд (2), Симс (0).
Чикаго: Лавин (33), Дерозан (25 + 7 подборов + 10 передач), Вучевич (21 + 12 подборов), Досунму (9 + 6 передач), Уильямс (7 + 7 подборов) – старт; Драгич (9), Уайт (8), Драммонд (6 + 8 подборов).
Атланта – Детройт 130:105 (32:34, 28:29, 35:18, 35:24)
Атланта: Янг (26 + 13 передач), Мюррэй (26), Капела (10 + 10 подборов), Хантер (9), Коллинз (8 + 12 подборов) – старт; Богданович (19), Оконгву (12 + 9 подборов), Гриффин (8), Мартин (4), А. Холидэй (3), Дж. Холидэй (3), Джонсон (2), Крейчи (0), Камински (0).
Детройт: Богданович (23), Хэйс (17), Айви (15), Дюрен (13 + 8 подборов), Стюарт (7) – старт; Беркс (7), Бей (6), Диалло (6), Нокс (5), Бэгли (4), Джозеф (2).
Бруклин – Милуоки 118:100 (36:29, 24:18, 25:28, 33:25)
Бруклин: Дюрэнт (24 + 6 передач), Клэкстон (19 + 8 подборов), Ирвинг (18 + 9 подборов + 6 передач), О'Нил (17), Симмонс (12 + 11 подборов + 8 передач) – старт; Уоррен (12), Сет Карри (5), Ватанабе (5), Самнер (4), Шарп (2), Томас (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (26 + 13 подборов + 7 передач + 7 потерь), Б. Лопес (23), Холидэй (18 + 5 потерь), Картер (5), Аллен (3) – старт; Портис (10 + 12 подборов), Боучэмп (6), Коннотон (6), Нвора (3), Инглс (0), Т. Адетокумбо (0).
Майами – Индиана 108:111 (28:31, 30:25, 24:28, 26:27)
Майами: Хирро (28), Лаури (21), Батлер (20), Адебайо (18 + 7 подборов), Калеб Мартин (0) – старт; Хайсмит (10), Струс (6), Оладипо (5), Робинсон (0).
Индиана: Халибертон (43 + 7 передач), Хилд (21), Нембард (10), Матурин (6), Тернер (5 + 11 подборов) – старт; Смит (14 + 11 подборов), Бриссетт (6), Дуарте (4), Макконнелл (2).
Оклахома-Сити – Новый Орлеан 125:128 OT (23:33, 23:31, 31:16, 35:32, 13:16)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (44 + 10 подборов + 6 передач), Гидди (20 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Покушевски (17), Уильямс (11 + 7 подборов), Дорт (10) – старт; Уильямс (9), Мэнн (9), Мускала (5), Уиггинс (0), Джо (0), Бэйзли (0), Уотерс (0).
Новый Орлеан: Мерфи (23), Макколлум (17 + 11 передач), Маршалл (17 + 8 подборов), Джонс (15), Валанчюнас (10 + 7 подборов) – старт; Хэйс (21), Альварадо (11), Грэм (9), Эрнангомес (5), Дэниэлс (0).
Хьюстон – Даллас 106:112 (24:30, 26:31, 34:20, 22:31)
Хьюстон: Смит (24 + 10 подборов), Грин (23 + 8 подборов), Шенгюн (19 + 8 подборов + 7 передач), Портер (14), Мартин (10) – старт; Исон (7), Никс (3), Фернанду (2), Вашингтон (2), Гаруба (2 + 9 подборов), Мэтьюз (0), Кристофер (0).
Даллас: Дончич (50 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь), Динуидди (11), Вуд (8 + 4 блок-шота), Хардуэй (7 + 7 подборов), Буллок (3) – старт; Бертанс (11), Ниликина (9), Пинсон (6), Пауэлл (3), Макги (2), Райт (2).
Денвер – Портленд 120:107 (32:27, 26:37, 35:16, 27:27)
Денвер: Йокич (29 + 8 подборов + 11 передач), Дж. Мюррэй (25 + 8 подборов + 12 передач), Портер (18), Колдуэлл-Поуп (14), Гордон (13) – старт; Браун (9), Хайлэнд (7), Ннаджи (3), Грин (2).
Портленд: Лиллард (34 + 7 подборов + 8 передач), Грант (20 + 7 подборов), Саймонс (14), Харт (14 + 11 подборов + 6 передач), Нуркич (11 + 7 подборов) – старт; Джонсон (6), Уотфорд (4), Юбэнкс (2), Шарп (2).
Финикс – Мемфис 100:125 (20:39, 18:20, 31:38, 31:28)
Финикс: Эйтон (18), Шэмет (15), Пол (10), Крэйг (8), Бриджес (5) – старт; Вашингтон (14), Ли (10), Окоги (7), Бийомбо (6 + 5 блок-шотов), Лэндейл (4), Уэйнрайт (3), Шарич (0).
Мемфис: Джарен Джексон (24 + 10 подборов), Бэйн (19), Брукс (16), Морэнт (12 + 12 передач), Адамс (6 + 11 подборов) – старт; Кларк (22 + 9 подборов), Альдама (10), Уильямс (6), Родди (5), Тиллман (2), Джонс (2), Кончар (1), Ларэвиа (0).
Сакраменто – Вашингтон 111:125 (27:28, 23:40, 33:34, 28:23)
Сакраменто: Фокс (26 + 7 подборов), Сабонис (20 + 15 подборов + 10 передач), Хертер (14), Барнс (11), Мюррэй (3) – старт; Монк (16), Лайлс (14), Митчелл (5), Дэвис (2), Окпала (0), Кета (0), Холмс (0), Мету (0).
Вашингтон: Кузма (32 + 9 подборов), Бил (24), Моррис (16), Порзингис (7 + 13 подборов), Гэффорд (6) – старт; Хатимура (21), Кисперт (9), Гибсон (8), Райт (2 + 8 передач).
Сакраменто – Вашингтон 111:125 (27:28, 23:40, 33:34, 28:23)
Сакраменто: Фокс (26 + 7 подборов), Сабонис (20 + 15 подборов + 10 передач), Хертер (14), Барнс (11), Мюррэй (3) – старт; Монк (16), Лайлс (14), Митчелл (5), Дэвис (2), Окпала (0), Кета (0), Холмс (0), Мету (0).
Вашингтон: Кузма (32 + 9 подборов), Бил (24), Моррис (16), Порзингис (7 + 13 подборов), Гэффорд (6) – старт; Хатимура (21), Кисперт (9), Гибсон (8), Райт (2 + 8 передач).
Лейкерс – Шарлотт 130:134 (31:27, 36:40, 20:30, 43:37)
Лейкерс: Джеймс (34 + 8 передач), Уокер (15), Беверли (11), Шредер (9), Брайант (8 + 13 подборов) – старт; Ривз (20), Уэстбрук (17 + 7 передач), Гэбриэл (13 + 7 подборов), Браун (3), Кристи (0).
Шарлотт: Вашингтон (24), Болл (23 + 8 подборов + 9 передач), Розир (23 + 6 передач), Хэйворд (15), Пламли (11 + 8 подборов) – старт; Убре (19), Макдэниэлс (7), Маледон (7), Ричардс (5).
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