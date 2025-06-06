НБА может расширить лигу: решение примут летом
В июле руководство лиги решит, стоит ли добавлять новые команды в состав ассоциации.
около 7 часов назад
Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер сообщил, что этим летом руководство НБА официально обсудит перспективу расширения лиги. Его слова приводит Sportsnet.
В июле в Лас-Вегасе состоится встреча владельцев клубов, и одной из тем будет их отношение к идее расширения. У нас уже есть комитеты, которые работают над этим вопросом, и, думаю, именно на этой встрече мы получим указания относительно дальнейших действий.
В то же время глава НБА отметил, что даже при поддержке со стороны владельцев клубов создание новых команд не является автоматическим процессом. По его словам, расширение фактически означает «продажу доли» в лиге, что требует стратегического видения её будущего.
Если вы верите в НБА, вам не обязательно искать новых партнеров. Но мы также понимаем, что есть рынки – как в США, так и за границей – которые пока что не представлены в лиге, хотя и заслуживают этого. Таких мест, возможно, даже больше, чем мы реально можем охватить.
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