НБА объявила участников выездного матча сезона в Мехико
Матч сезона состоится 1 ноября
около 2 часов назад
Национальная баскетбольная ассоциация объявила команды, которые сыграют в ежегодном выездном матче регулярного чемпионата НБА в Мехико. Игра состоится 1 ноября с участием Даллас Маверикс и Детройт Пистонс.
Это будет уже 34-я игра, проведенная в столице Мексики с 1992 года. Для Маверикс это уже восьмой визит в Мехико, а для Пистонс — третий.
Оклахома-Сити разгромила Индиану во втором матче финала НБА.