Нико-Баскет выступит в Суперлиге сезона 2025/26
Решение принял Исполком ФБУ
20 минут назад
Фото: ФБУ
Николаевский клуб Нико-Баскет, который стал вице-чемпионом Высшей лиги сезона 2024/25, официально включен в состав участников Суперлиги на следующий сезон. Такое решение принял Исполком Федерации баскетбола Украины.
Об этом сообщил генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский в интервью на сайте федерации.
Клуб обратился с официальной просьбой, и Исполком согласовал его участие. По регламенту чемпион Высшей лиги поднимается автоматически, а в отношении вице-чемпиона — требуется отдельное решение. Поэтому на этот раз сразу два клуба из Высшей лиги присоединятся к Суперлиге.
Харьковские Соколы, которые выиграли Высшую лигу, также подтвердили свое участие в Суперлиге.
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