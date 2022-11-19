«Финикс» уверенно одолел «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» победил и без Михайлюка
«Нью-Йорк» Михайлюка не смог обыграть «Голден Стэйт», «Лейкерс» одержали победу над «Детройтом»
«Даллас» устроил разгром «Денверу»
«Голден Стэйт» – «Нью-Йорк» / Фото - postingandtoastingНБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Майами» 107:106 OT (33:31, 24:38, 24:19, 23:16, 3:2)
«Кливленд» – «Шарлотт» 132:122 OT (28:14, 30:32, 24:24, 23:35, 15:15, 12:2)
«Филадельфия» – «Милуоки» 110:102 (24:34, 31:28, 34:22, 21:18)
«Чикаго» – «Орландо» 107:108 (24:37, 28:29, 27:21, 28:21)
«Мемфис» – «Оклахома-Сити» 121:110 (33:28, 30:31, 29:24, 29:27)
«Хьюстон» – «Индиана» 91:99 (25:10, 25:35, 20:26, 21:28)
«Даллас» – «Денвер» 127:99 (29:27, 44:28, 32:28, 22:16)
«Новый Орлеан» – «Бостон» 109:117 (25:40, 32:27, 21:22, 31:28)
«Юта» – «Финикс» 134:133 (42:35, 32:31, 33:39, 27:28)
«Голден Стэйт» – «Нью-Йорк» 111:101 (35:19, 26:31, 26:24, 24:27)
«Лейкерс» – «Детройт» 128:121 (30:37, 38:27, 28:31, 32:26)
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