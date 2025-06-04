«Нью-Йорк Никс» уволили главного тренера Тибодо
Нью-Йорк попрощался с тренером, который впервые за 25 лет вывел команду в финал Востока
1 день назад
Том Тибодо
Нью-Йорк Никс уволили главного тренера Тома Тибодо, сообщает Шемс Чарания в Twitter.
Решение шокировало болельщиков, ведь Тибодо впервые за 25 лет вывел команду в финал Восточной конференции, где Никс проиграли Индиане (2:4).
С 2020 года Тибодо привел Никс к четырем плей-офф, одержал 251 победу (56,7%) и два сезона с 50+ победами. В 2024/25 Никс победили Бостон в полуфинале Востока (4:2), но не справились с Пэйсерс.
Джейлен Брансон и Джош Харт поддержали Тибодо, а фанаты критикуют решение. Среди кандидатов на замену – Майкл Мэлоун и Крис Куинн.